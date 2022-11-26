Дніпропетровська ОВА: війська РФ вночі обстріляли Нікопольський район

У ніч на суботу, 26 листопада, російські війська вчергове обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області, повідомляє Новое время.

Як заявив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, ворог п’ять разів обстріляв Нікопольщину з Градів та важкої артилерії.

Росіяни випустили на Нікополь, Марганець та навколишні села майже 60 снарядів. Минулося без загиблих та поранених. Представники ДСНС обстежують уражені території. З’ясовують деталі обстрілів.

У решті районі ніч минула без тривог і надзвичайних ситуацій і на цю хвилину спокійно.