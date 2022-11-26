По американській базі в Сирії вдарили ракетами – командування Повітряних сил США

Дві ракети вразили патрульну базу США на північному сході Сирії, не призвівши до травм або пошкодження бази, повідомляє Європейська правда.

"Сьогодні приблизно о 22.31 дві ракети вразили сили коаліції на патрульній базі США в Аль-Шаддаді, Сирія. Внаслідок нападу ніхто не постраждав і не було пошкоджено ні базу, ні майно коаліції" , - йдеться у заяві Центрального командування Збройних сил США.

Сирійські демократичні сили, підтримувані США, відвідали місце запуску ракети та виявили третю незапущену ракету.

Ракетна атака сталася на тлі нещодавніх авіаударів президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана по північній частині Сирії та Іраку.

Минулого тижня Анкара атакувала курдські групи в двох сусідніх країнах у відповідь на нещодавній вибух у Стамбулі, в результаті якого загинули шість людей і ще 80 отримали поранення.

Курдські групи заперечують свою причетність до вибуху.