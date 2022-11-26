НБУ збільшив продаж доларів на валютному ринку в 2,4 рази

Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 21 по 25 листопада 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку 7,00 млн. доларів і продав 408,52 млн. доларів. Негативне сальдо інтервенцій становило 401,52 млн доларів, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Про це свідчать дані НБУ .

Таким чином, центробанк у 2,4 рази збільшив продаж валюти порівняно з минулим тижнем, коли НБУ продав 166,08 млн. доларів.

З початку року НБУ купив на міжбанку 3 233,85 млн. доларів і 110,97 млн. євро. При цьому НБУ продав 22 835,50 млн. доларів і 1 789,11 млн. євро.

Негативне сальдо інтервенцій становило 19601,65 млн. доларів і 1 678,14 млн. євро.

Зазначимо, 21 липня НБУ вперше з початку війни підвищив курс долара до гривні на 25% із 29,25 до 36,57 грн/долар. За цим курсом НБУ купує та продає валюту на міжбанку.



У Національному банку України сподіваються, що суттєвої корекції фіксованого курсу долара не буде потрібно, а наступним кроком стане перехід до плаваючого курсу.