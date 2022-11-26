Розвідка Британії пояснила, чому РФ використовує ракети з ядерного арсеналу

Росія, ймовірно, знімає ядерні боєголовки зі старіючих ядерних крилатих ракет і обстрілює Україну ракетами без бойової частини, повідомляє Європейська правда.

Про це у розвідувальному огляді в суботу заявило міністерство оборони Великої Британії.

"На знімках з відкритих джерел видно уламки збитої крилатої ракети повітряного запуску AS-15 KENT (Х-55 - Ред.), розробленої в 1980-х роках виключно як ядерну систему доставки. Боєголовка, ймовірно, була замінена на баласт" , - йдеться в останньому зведенні розвідданих міністерства.

Додається, що "така інертна система все ж таки завдасть певних збитків за рахунок кінетичної енергії ракети та невитраченого палива, але навряд чи зможе забезпечити надійний вплив на поставлені цілі".

Росія майже напевно сподівається, що такі ракети працюватимуть як приманки та відволікатимуть українські ППО, заявили у британському міністерстві оборони.