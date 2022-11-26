Кулеба: Деякі країни таємно постачають зброю Україні

Деякі країни надають Україні військову допомогу не публічно. Як розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, Київ отримує озброєння від третіх країн, але не напряму, повідомляє Новое время.

Про це Кулеба заявив в інтерв'ю Le Parisien.

Кулеба розповів, що постачання зброї від партнерів триває, зокрема вони не лише передають власне озброєння, але і працюють із третіми країнами, купуючи у них обладнання та постачаючи його Україні.

"Більшість з цих третіх країн публічно кажуть, що нічого не поставляють, але за лаштунками все відбувається" , — зауважив він.

Міністр також наголосив, що жоден світовий лідер не підштовхує Україну до переговорів супроти її інтересів.