Генштаб: за добу в Україні загинуло понад 500 військових РФ

За минулу добу українські військові ліквідувати ще 560 російських окупантів. Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.11 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 86710 (+560) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2901 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 5848 (+4) од,

артилерійських систем – 1896 (+1) од,

РСЗВ – 395 (+0) од,

засоби ППО ‒ 209 (+0) од,

літаків – 278 (+0) од,

гелікоптерів – 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1554 (+1),

крилаті ракети ‒ 531 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4406 (+2) од,

спеціальна техніка ‒ 163 (+0).

Дані уточнюються.