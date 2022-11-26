Канада виділяє понад $7 мільйонів на генератори для України

Канада виділяє 10 мільйонів канадських доларів (близько 7,6 мільйона доларів США) на закупівлю та доставку генераторів для України, повідомляє Новое время.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив міністр міжнародного розвитку Канади Харджит Саджан.