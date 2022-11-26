Канада виділяє понад $7 мільйонів на генератори для України
Канада виділяє 10 мільйонів канадських доларів (близько 7,6 мільйона доларів США) на закупівлю та доставку генераторів для України, повідомляє Новое время.
Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив міністр міжнародного розвитку Канади Харджит Саджан.
"Мільйони мирних жителів України сьогодні без світла. На тлі того як Путін продовжує свої безрозсудні напади на безневинних людей, наша рішучість допомогти Україні лише зміцнюється. Ми виділили 10 мільйонів доларів Міжнародній організації з міграції для закупівлі та розповсюдження генераторів для критичної інфраструктури в Україні", — повідомив канадський міністр.