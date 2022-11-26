Україна безкоштовно відправить зерно голодуючим країнам – рішення Кабміну

Кабінет міністрів виділив гуманітарну допомогу Судану, Ємену, Кенії та Нігерії. Голодуючим країнам надішлють пшеницю та кукурудзу, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Про це йдеться в постанові від 24 листопада 2022 р. № 1313.

Постановою доручено Міністерству внутрішніх справ, Державній службі з надзвичайних ситуацій забезпечити надання товарів гуманітарної допомоги - зерна пшениці (не нижче 3 класу) та/або зерна кукурудзи загальним обсягом до 125 тисяч метричних тонн.

Документом виділяється Міністерству внутрішніх справ (для Державної служби з надзвичайних ситуацій) 900 млн гривень для закупівлі та поставки до держав Африки та Азії зерна пшениці (не нижче 3 класу) та/або зерна кукурудзи обсягом до 64 тисяч метричних тонн.

Нагадаємо, у вересні Кабінет міністрів виділив гуманітарну допомогу Ефіопії та Сомалі. Цим країнам надішлють 50 тисяч тонн пшениці на суму 420 млн гривень.