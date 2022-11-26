Харківська ОВА: РФ атакувала Чугуєв та Куп'янськ, є постраждалий

Російські війська обстріляли Чугуїв та Куп’янськ на Харківщині. В результаті атаки постраждала одна людина, повідомляє Новое время.

Про це заявив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, окупанти протягом минулої доби наносили ракетні та артилерійській удари по прикордонних районах області.

"Близько 17:00 росіяни кілька разів влучили ракетами С-300 по Чугуєву, є пошкодження нежитлових приміщень. Без постраждалих. Після опівночі внаслідок ударів по Куп’янську виникли пожежі шести гаражів. Постраждалих також немає" , — написав Синєгубов.

Він зазначив, що зранку у суботу, 26 листопада, окупанти знову нанесли артилерійській удари по Куп’янську. Попередньо — один постраждалий. Деталі уточнюються.