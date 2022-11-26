КМВА: у Києві протягом доби повернуть воду, тепло та зв’язок

Київська військова адміністрація вранці 26 листопада пообіцяла за добу повернули усім жителям воду, тепло та зв’язок, повідомляє Економічна правда.

За даними влади, станом на ранок без електроенергії залишаються 130 тис. мешканців столиці.Водопостачання відновлено в повному обсязі, по усіх районах міста.

Уточнюється, що у квартирах верхніх поверхів багатоповерхівок, які ще досі знеструмлені, можливий понижений тиск води в мережі.

"Протягом 24-х годин заплановано завер ﻿ шити всі відновлювальні роботи. Вода, тепло, зв'язок повернеться до роботи в штатному режимі.