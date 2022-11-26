Укренерго: виробники електроенергії покривають близько 75% потреб споживання

Станом на ранок суботи, 26 листопада, було введено в роботу ще один атомний блок, що дозволило знизити дефіцит електроенергії до 25%, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться в повідомленні Укренерго.

"Станом на 11:00 введено в роботу ще один атомний блок, збільшується потужність до планового рівня на інших. Таким чином виробники електроенергії зараз покривають близько 75% потреб споживання. Проте ще 25% електроенергії все ще залишаються в дефіциті, тому сьогодні на всій території України діє режим обмеження споживання" , – йдеться в повідомленні.

В Укренерго зазначають, що відтепер обленерго самі вирішуватимуть, які саме відключення застосовувати: планові чи аварійні.