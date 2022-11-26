ОП: У Херсоні відновили електропостачання

Вдень у суботу, 26 листопада, у Херсон подали електрику. Місто близько двох тижнів лишалося без електропостачання оскільки у переддні втечі під натиском ЗСУ російські окупанти пошкодили критичну інфраструктуру, повідомляє Новое время.

Про відновлення електропостачання у Херсоні повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Подали електрику в Херсон. Як і обіцяли — впорались трохи більше ніж за тиждень" , — написав він у Telegram.

Тимошенко зазначив, що першочергово потужності подають на критичну інфраструктуру міста і далі відразу ж побутовим споживачам.