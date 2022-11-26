Повітряні сили розповіли, які комплекси і літаки потрібні для посилення ППО

Для захисту неба Україні потрібно ще дуже багато комплексів протиповітряної оборони, а для швидкого звільнення окупованих територій необхідні літаки широкого спектру озброєнь, такі як F-15 та F-16, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону 26 листопада.

"Треба дуже багато. Ці комплекси покликані створити на їхній базі оновлену систему протиповітряної оборони. На сьогоднішній день основою все ж залишаються ще радянські зразки, такі як "Бук-М1", С-300.

NASAMS і IRIS-T, які зараз дуже ефективно працюють на лінії вогню, тобто прикривають повітряний простір, є, на жаль, в обмеженій кількості. Це лише одна установка IRIS-T і дві батареї NASAMS на сьогоднішній день...

Ці системи покликані замінити старе озброєння, яке в нас ще залишилося від Радянського Союзу… також потрібно посилитися такими системами як Patriot або SAMP-T, які в тому числі, можуть працювати і по балістичних цілях.

Тому, безумовно, на сьогоднішній день ми залежні від західного озброєння, яке надходить. Це стосується і артилерійських систем, і техніки, танків зокрема. І безумовно нам потрібні літаки. Без технологічних літаків, які сьогодні є в країнах НАТО, особливого широкого спектру озброєнь, які мають такі літаки, як F-15, F-16, буде дуже важко...

Дуже хотілося б мати такий спектр на озброєнні в Повітряних силах, адже він дохволить дуже швидко реалізувати всі наші мрії, а саме звільнення наших окупованих територій".

Ігнат зазначив, що діалог і робота на різних фронтах, політичному й дипломатичному зокрема, щодо отримання сучасних винищувачів, не припиняється.