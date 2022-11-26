Премʼєр-міністр Бельгії прибув до Києва і зустрівся з Зеленським

До Києва у суботу, 26 листопада, прибув прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо. У нього заплановані переговори з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Новое время.

Відео зустрічі з бельгійським прем'єром біля Офісу президента Зеленський оприлюднив на своїх сторінках в соцмережах.

"Вітаю в Україні премʼєр-міністра Бельгії Александра Де Кроо. Розпочинаємо переговори. Упевнений, вони будуть дуже змістовними й корисними для обох наших країн" , — написав Зеленський.

Своєю чергою де Кроо опублікував у Twitter фото своєї зустрічі з Зеленським у Києві.

Прибув до Києва.Після нещодавніх сильних бомбардувань, стоїмо пліч-о-пліч з народом України більше, ніж раніше.Напередодні холодних зимових місяців Бельгія виділяє нову гуманітарну і військову допомогу. pic.twitter.com/4oVNKl567x — Alexander De Croo ???????????????? (@alexanderdecroo) November 26, 2022

"Після нещодавніх сильних бомбардувань, стоїмо пліч-о-пліч з народом України більше, ніж раніше. Напередодні холодних зимових місяців Бельгія виділяє нову гуманітарну і військову допомогу" , — зазначив бельгійський прем'єр у своєму пості.

Раніше стало відомо, що сьогодні до Києва прибули прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький та прем'єрка Литви Інгрід Шимоніте. Вони провели зустріч з українським прем'єром Денисом Шмигалем в рамках Люблінського формату.