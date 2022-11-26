Шмигаль провів зустріч з прем'єрами Польщі та Литви

Прем'єр-міністри України, Литви та Польщі провели у Києві зустріч у форматі Люблінського трикутника. Вони обговорили подальшу допомогу Україні, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль.

"Радий вітати сьогодні в Києві голів урядів Литви та Польщі Інгріду Шимоніте й Матеуша Моравецького. У форматі Люблінського трикутника ми обговорили актуальні питання та виклики, а також підписали спільну заяву, в якій узгодили низку наших позицій" , - зазначив голова уряду.

Прем'єри Литви та Польщі підтвердили готовність активізувати переговори в НАТО на саміті у Вільнюсі щодо України, а також переговори про в ЄС про вступ України.

Політики наголосили на важливості посилити військову, фінансову та гуманітарну допомоги Україні.

"Останній рік довів наскільки важливою є єдність наших країн і народів. Працюємо задля подальшого зміцнення партнерства та спільного майбутнього в об’єднаній Європі" , - додав Шмигаль.

Прем'єр-міністри України, Литви та Польщі провели зустріч у Києві (фото: t.me/Denys_Smyhal)

Прем'єрка Литви Інгріда Шимонтіе (фото: t.me/Denys_Smyhal)