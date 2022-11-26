Шмигаль провів зустріч з прем'єрами Польщі та Литви
Прем'єр-міністри України, Литви та Польщі провели у Києві зустріч у форматі Люблінського трикутника. Вони обговорили подальшу допомогу Україні, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.
Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль.
"Радий вітати сьогодні в Києві голів урядів Литви та Польщі Інгріду Шимоніте й Матеуша Моравецького. У форматі Люблінського трикутника ми обговорили актуальні питання та виклики, а також підписали спільну заяву, в якій узгодили низку наших позицій", - зазначив голова уряду.
Прем'єри Литви та Польщі підтвердили готовність активізувати переговори в НАТО на саміті у Вільнюсі щодо України, а також переговори про в ЄС про вступ України.
Політики наголосили на важливості посилити військову, фінансову та гуманітарну допомоги Україні.
"Останній рік довів наскільки важливою є єдність наших країн і народів. Працюємо задля подальшого зміцнення партнерства та спільного майбутнього в об’єднаній Європі", - додав Шмигаль.