Німеччина внесе 15 млн євро до ініціативи "Зерно з України" – посол

Німеччина внесе 15 мільйонів євро до ініціативи Grain from Ukraine ("Зерно з України"), яка покликана забезпечити доставку українського зерна до бідних країн Африки, повідомляє Європейська правда.

Про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

"Пишаюся тим, що Німеччина внесе ще 15 мільйонів євро до ініціативи Володимира Зеленського „Grain from Ukraine" після того, як минулого тижня за підтримки Німеччини корабель із 25 тисячами тоннами зерна відправився до Ефіопії" , - розповіла Фельдгузен у Twitter.

Пишаюся тим, що ???????? внесе ще 15 мільйонів євро до ініціативи @ZelenskyyUa „Grain from Ukraine" після того, як минулого тижня за підтримки ???????? корабель із 25 000 тоннами зерна відправився до Ефіопії. @AA_stabilisiert #StandWithUkraine pic.twitter.com/6tJ29PJ2MY — Anka Feldhusen (@AnkaFeldhusen) November 26, 2022

Україна запускає ініціативу Grain from Ukraine (Зерно з України) у день пам’яті жертв голодоморів, згідно з якою до 60 суден з українським зерном зможуть бути відправлені до найбідніших країн Африки.

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас повідомив раніше в суботу, що кілька країн і Європейський союз зобов'язуються надати значні суми, щоб доставити українське зерно до найбідніших країн світу.