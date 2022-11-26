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Ракетний удар по Дніпру: у Поліції розповіли про наслідки

Ракетний удар по Дніпру: у Поліції розповіли про наслідки
Фото: Facebook

Через обстріл Дніпра 26 листопада є постраждалі в приватному секторі в Амур-Нижньодніпровському районі. Росіяни ударом зруйнували сім будинків, внаслідок атаки сталася пожежа, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-службf поліції Дніпропетровської області.

"Внаслідок влучання в будинки у приватному секторі в Амур-Нижньодніпровському районі є постраждалі", - йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, ворог поцілив в житлові будинки мирних жителів міста.

Наразі відомо про 7 зруйнованих помешкань в приватному секторі. На місці влучання виникла пожежа.

"На місці злочину працюють всі профільні служби. Правоохоронці ретельно фіксують злочини військових РФ", - додають в повідомленні.
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