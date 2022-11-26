ДПСУ: білоруські прикордонники "підкинули" Україні групу мігрантів
На північному кордоні України затримали групу нелегальних мігрантів, яких до кордону доставили білоруські прикордонники. Про це заявили в Державній прикордонної службі України, повідомляє Українська правда.
Повідомляється про затримання групи нелегальних мігрантів вихідців з Південно-Східної Азії на державному кордоні.
Під час виконання завдань прикордонники помітили доріжку слідів, що вела з території Білорусі, виявили та зупинили шістьох іноземців. Як надалі з’ясувалось, вони громадяни Пакистану та Бангладеш.
Затримані чоловіки повідомили, що територією Білорусі їх до кордону з Україною на автомобілі довезли особи у військовій формі, вони припускають, що це були представники прикордонної служби РБ. Далі їм вказали, в якому напрямку мігранти мають прямувати.
Крім цього, перебуваючи в Білорусі, вони контактували з представниками правоохоронних органів, які організовували їх незаконний маршрут і які наказали їм після незаконного перетину державного кордону зателефонувати та повідомити про своє місцеперебування.
Це підтверджується і переписками в месенджерах в телефонах іноземців. Зі слів мандрівників, до цього вони безуспішно намагалися потрапити в Польщу, теж за сприяння білоруських правоохоронців.
"Проте довгою подорож у мігрантів не вдалася, відразу після незаконного перетину кордону вони були затримані українськими прикордонниками.
Наразі із затриманими нелегалами проводяться відповідні заходи перевірки та встановлюються всі обставини спроби незаконного перетину кордону та хто сприяв їм у такій подорожі", – йдеться в повідомленні.