ДПСУ: білоруські прикордонники "підкинули" Україні групу мігрантів

На північному кордоні України затримали групу нелегальних мігрантів, яких до кордону доставили білоруські прикордонники.﻿﻿ Про це заявили в Державній прикордонної службі України, повідомляє Українська правда.

Повідомляється про затримання групи нелегальних мігрантів вихідців з Південно-Східної Азії на державному кордоні.

Під час виконання завдань прикордонники помітили доріжку слідів, що вела з території Білорусі, виявили та зупинили шістьох іноземців. Як надалі з’ясувалось, вони громадяни Пакистану та Бангладеш.

Затримані чоловіки повідомили, що територією Білорусі їх до кордону з Україною на автомобілі довезли особи у військовій формі, вони припускають, що це були представники прикордонної служби РБ. Далі їм вказали, в якому напрямку мігранти мають прямувати.

Крім цього, перебуваючи в Білорусі, вони контактували з представниками правоохоронних органів, які організовували їх незаконний маршрут і які наказали їм після незаконного перетину державного кордону зателефонувати та повідомити про своє місцеперебування.

Це підтверджується і переписками в месенджерах в телефонах іноземців. Зі слів мандрівників, до цього вони безуспішно намагалися потрапити в Польщу, теж за сприяння білоруських правоохоронців.

"Проте довгою подорож у мігрантів не вдалася, відразу після незаконного перетину кордону вони були затримані українськими прикордонниками.