Єрмак: Україна повернула з російського полону ще 12 людей

Україна повернула з російського полону ще 12 людей. Серед них дев'ять військових та троє цивільних, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram-канал керівника ОП Андрія Єрмака.

"Черговий обмін полоненими. Нам вдалося звільнити 12 наших людей. Серед них - 4 бійців ВМС, двоє нацгвардійців, прикордонників, один з ТРо, а також троє цивільних - подружжя та чоловік, який вважався зниклим безвісти. Серед військових - двоє офіцерів, а також семеро рядових та сержантів" , - написав Єрмак.

﻿За його словами, додому повертаються воїни, які захищали зокрема Маріуполь, ЧАЕС та острів Зміїний.

Також Єрмак додав, що за останній тиждень вдалося повернути з російського полону 98 українців.