Моравецький: Путін стане Сталіним 21 століття, якщо переможе в Україні

Якщо світ дозволить російському диктатору Володимиру Путіну перемогти Україну, він стане "Сталіним 21 століття". Глава Кремля перейшов до імперського терору, методом якого є голод і війна, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького під час саміту з глобальної продовольчої безпеки, який проходить в Києві.

"Голод та війна - це методи слабких імперій, які приречені на смерть та не можуть нічого цивілізаційного запропонувати світу. Масові обстріли цивільних об'єктів доводить, що Росія перейшла від імперської війни до імперського терору. Путін знову хоче використати ті елементи, які неодноразово руйнували держави в центрі Європи. Якщо ми дозволимо Путіну продовжувати на цьому шляху - він стане "Сталіним 21 століття", а Україна знову стане платформою цих смертельних ігор" , - зазначив Моравецький.

Польський міністр наголосив, Україні потрібна військова та фінансова підтримка, але цього недостатньо.