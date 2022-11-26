Литва надасть допомогу енергосектору України на 2 млн євро – прем'єр
Литва підготувала новий пакет допомоги для енергетичного сектору України на понад €2 мільйони й обіцяє продовжувати привозити дрони, теплий одяг для українських військових, підігрівачі та генератори, повідомляє Укрінформ.
Про це оголосила прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте на брифінгу з українським і польським колегою за підсумками зустрічі в рамках Люблінського трикутника в Києві.
"Нещодавно Литва підготувала новий пакет допомоги для енергетичного сектору України на понад €2 млн євро. Ми продовжимо робити внески в гуманітарну допомогу, щоб допомогти переміщеним особам в Україні", - заявила Шимоніте.
Вона підкреслила, що конвої вантажівок продовжать привозити в Україну дрони, теплий одяг для українських військових і підігрівачі та генератори для інші базові речі, аби допомогти пережити цю сувору зиму громадянам України і наблизити перемогу.
Вона підкреслила, що конвої вантажівок продовжать привозити в Україну дрони, теплий одяг для українських військових і підігрівачі та генератори для інші базові речі, аби допомогти пережити цю сувору зиму громадянам України і наблизити перемогу.
"Сьогодні ми всі говоримо: "За нашу і вашу свободу". Це стало тим слоганом, який об’єднує нації зараз, як він об’єднував їх століття тому, тому що Україна сьогодні бореться не тільки за свою свободу, але й за нашу, тому вона захищає всю Європу і захищає світовий порядок, який заснований на правилах. Наша підтримка України мусить і буде продовжуватися, допоки не буде вашої перемоги і, відповідно, нашої", - відзначила очільниця литовського уряду.