Литва надасть допомогу енергосектору України на 2 млн євро – прем'єр

Литва підготувала новий пакет допомоги для енергетичного сектору України на понад €2 мільйони й обіцяє продовжувати привозити дрони, теплий одяг для українських військових, підігрівачі та генератори, повідомляє Укрінформ.

Про це оголосила прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте на брифінгу з українським і польським колегою за підсумками зустрічі в рамках Люблінського трикутника в Києві.

"Нещодавно Литва підготувала новий пакет допомоги для енергетичного сектору України на понад €2 млн євро. Ми продовжимо робити внески в гуманітарну допомогу, щоб допомогти переміщеним особам в Україні" , - заявила Шимоніте.

Вона підкреслила, що конвої вантажівок продовжать привозити в Україну дрони, теплий одяг для українських військових і підігрівачі та генератори для інші базові речі, аби допомогти пережити цю сувору зиму громадянам України і наблизити перемогу.

Вона підкреслила, що конвої вантажівок продовжать привозити в Україну дрони, теплий одяг для українських військових і підігрівачі та генератори для інші базові речі, аби допомогти пережити цю сувору зиму громадянам України і наблизити перемогу.