Лавров знову заявив про неонацистів в Україні: в ОП відреагували
Міністр закордонних справ країни-агресора РФ Сергій Лавров заявив, що українців «треба звільнити від неонацистських правителів». В Офісі президента заявили, що ні в кого у світі вже не викликає подиву дикість російських заяв, повідомляє Новое время.
Як повідомляють підконтрольні Кремлю російські видання, Лавров у пропагандистському фільмі на телеканалі Росія 24 заявив, що «український народ буде звільнений від неонацистських правителів», адже «він заслуговує жити у дружбі та процвітанні поряд зі слов’янськими братами».
Менше тижня тому прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков запевняв, що Росія вже «не ставить за мету» війни зміну влади в Україні.
В Офісі президента відреагували на нову маячню від російських посадовців.
"Дикість російських заяв уже не викликає у світі подиву. Суб'єкт Лавров, який бере участь у воєнних злочинах і зневажає міжнародне право, говорить про знищення демократично обраного уряду й поневолення народу іншої країни. Виражені кримінальні нахили виправить лише трибунал", — написав у Twitter радник глави ОП Михайло Подоляк.