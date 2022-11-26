Лавров знову заявив про неонацистів в Україні: в ОП відреагували

Міністр закордонних справ країни-агресора РФ Сергій Лавров заявив, що українців «треба звільнити від неонацистських правителів». В Офісі президента заявили, що ні в кого у світі вже не викликає подиву дикість російських заяв, повідомляє Новое время.

Як повідомляють підконтрольні Кремлю російські видання, Лавров у пропагандистському фільмі на телеканалі Росія 24 заявив, що «український народ буде звільнений від неонацистських правителів», адже «він заслуговує жити у дружбі та процвітанні поряд зі слов’янськими братами».

Менше тижня тому прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков запевняв, що Росія вже «не ставить за мету» війни зміну влади в Україні.

В Офісі президента відреагували на нову маячню від російських посадовців.