Байден про Голодомор: віддаємо належне хоробрості українського народу

Сполучені Штати в дев’яності роковини початку Голодомору 1932-33 років в Україні вшановують пам’ять жертв Великого голоду і віддають належне стійкості та хоробрості українського народу, повідомляє Укрінформ.

Про це йдеться в опублікованій на сайті Білого дому заяві президента Джо Байдена.

"Ми вшановуємо всіх загиблих у цій безглуздій трагедії та віддаємо належне стійкості українського народу, який витримав спустошення і тиранію, щоб зрештою створити вільне та демократичне суспільство" , - йдеться в заяві.

У Білому домі зазначили, що режим Йосипа Сталіна нав’язав Україні жорстку та репресивну політику, створивши навмисний голод у 1932-33 роках, унаслідок якого загинули мільйони невинних українських жінок, чоловіків і дітей.