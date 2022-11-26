ЗМI: У Білорусі помер міністр закордонних справ Володимир Макей

На 65-му році життя помер міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей. Він очолював МЗС Білорусі з 20 серпня 2012 року, повідомляє Ділова столиця.

Про смерть повідомило білоруське державне агентство "БелТА" із посиланням на прессекретаря відомства.

Причину смерті наразі не називають.

Нагадаємо, 9 листопада стало відомо про смерть відомого українського політика Юрія Кармазіна.

У ніч проти 22 листопада на 90-му році життя помер дисидент, Герой України та син головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича Юрій Шухевич.