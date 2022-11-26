ЦНС: Окупанти готуються вивезти із Луганщини понад 10 тисяч дітей

Російські окупанти підготували 10,5 тисячі українських дітей до вивезення в Росію із тимчасово захопленої території Луганської області. Завезені з РФ медики зазначили в документах обстеження, що ці діти «потребують спеціальної медичної допомоги», повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Як зазначається, окупаційна адміністрація прозвітувала про поглиблені медогляди для 15 000 дітей віком від 2 до 17 років.

На думку Центру національного спротиву, таким чином вони намагаються прикрити депортацію дітей до РФ.

"Спочатку їх поміщають до спеціалізованих оздоровчих закладів, потім із низки надуманих причин затримують повернення дітей додому, щоб спонукати батьків приїхати до дітей, потім сім'ям забороняють повертатися на територію України" , — йдеться у повідомленні.

Наприклад, у пансіонаті Фея-3 в Анапі (Краснодарський край) вже знаходяться понад 1500 осіб з окупованої частини Херсонської області. Їх схиляють до отримання російських паспортів та відкриття рахунків у російських банках нібито для виплати соціальної допомоги.

Окрім того, росіяни вже завезли шість мобільних медичних пунктів на окуповану територію Херсонської області. Це спеціалізовані вантажні автомобілі, які обладнані під мобільні діагностичні кабінети. Передбачається, що окупанти намагаються якнайшвидше замінити українців у цих районах.

Українська сторона закликає своїх громадян не допускати обстежень російськими лікарями, щоби діти не стали жертвами депортації.

Раніше Рамзан Кадиров заявив, що до Чечні вивезли "складних підлітків" з Луганської та Донецької областей України для «військово-патріотичного виховання».

За його словами, підлітків вивезли у рамках федеральної програми Підлітки Росії. Загалом до Чечні прибули 200 дітей із різних суб'єктів Росії, до яких окупанти зараховують самопроголошені «ЛДНР».