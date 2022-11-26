ОВА: Дніпропетровська область переходить на новий режим подачі електрики

Із суботи, 26 листопада, Дніпропетровська область переходить на новий рівень подачі електрики. Тепер знеструмлюватимуть одну чергу споживачів, в той час як інші дві будуть з електрикою, повідомляє Новое время.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

"У нас запроваджені три черги відключень. Два дні поспіль енергетики знеструмлювали по дві черги одночасно, в цей час зі світлом була тільки одна. Сьогодні пообіді ситуація змінилася. Тепер знеструмлюють одну чергу споживачів, у цей час дві - з електрикою" , — йдеться у повідомленні.

Резніченко додав, що при цьому надважливо економити, щоб область не перевищувала ліміт, який встановило Укренерго.

Як зазначається, у разі, якщо знову буде перевищення, знову будуть жорсткі відключення.

23 листопада російські окупанти випустили 67 крилатих ракет по об'єктах критичної інфраструктури України, повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Загинули десять людей. Сили оборони знищили 51 крилату ракету та п’ять дронів-камікадзе типу Ланцет.

Вдень 24 листопада заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що електроенергію вже подали в усі області України. Світло передусім дали об'єктам критичної інфраструктури, поступово почали підключати побутових споживачів.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко казав, що для переходу на планові графіки відключень світла після масованих російських ударів потрібно від п’яти днів до тижня.