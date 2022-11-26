NYT: ЗСУ били по окупантам на острові Зміїний з САУ Caesar на баржах

Українські військові обстрілювали окупантів на острові Зміїний з артилерійської установки Caesar. Вони розміщувалися на баржах, які відбуксирували на 10 кілометрів від берега, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє The New York Times.

За даними видання, для обстрілу російських позицій на острові Зміїний, українські війська встановили самохідні артилерійські установки Caesar з 40-кілометровим радіусом дії.

Військові розмістили Caesar на баржі та відбуксирували їх на 10 кілометрів, аби вже звідти атакувати позиції росіян на острові. Він знаходився за 50 кілометрів від позицій ЗСУ.

30 червня російські окупанти покинули острів Зміїний. Після чергової успішної операції українських військ противник спішно евакуював залишки гарнізону, а пізніше наші бійці встановили на острові український прапор.

Також пізніше стало відомо, що українська САУ Богдана, про яку практично не згадували під час війни, пройшла перше випробування на практиці та вибила росіян з острова Зміїний.