Генштаб: У Криму росiяни розгорнули полігон на території ландшафтного парку

У місті Джанкой в окупованому Криму російські загарбники облаштували полігон для стрільб на території Калинівського регіонального ландшафтного парку, повідомляє Українська правда.

Про це говорить вечірнє зведення Генерального штабу ЗСУ за 26 листопада.

"За наявною інформацією, в тимчасово окупованому місті Джанкой, що у Криму, окупанти облаштували полігон для проведення стрільб на території Калинівського регіонального ландшафтного парку".

Крім того, триває підготовка новоприбулих мобілізованих військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації, зокрема й на тимчасово зайнятій території України.

В населеному пункті Новопетриківка Великоновосілківського району Донецької області зафіксовано проведення з мобілізованими окупантами тактичних навчань та виконання вправ зі стрілецькою зброєю.

Разом із тим, у період з 22 по 23 листопада поточного року, в населеному пункті Старомлинівка всі цивільні будинки були заселені мобілізованими загарбниками.