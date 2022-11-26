Полiцiя: На Херсонщині задокументовано майже 600 злочинів росіян

Через російські обстріли в звільненому Херсоні та деокупованих районах Херсонської області за останні тижні загинули 32 цивільних мешканці. Поліція задокументувала майже 600 воєнних злочинів, які росіяни вчинили на цих територіях за місяці окупації, повідомляє Новое время.

Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко, нагадавши, що щоденні російські обстріли «знищують місто [Херсон] та вбивають мирних місцевих мешканців». Він нагадав, що хоча з Херсона евакуюються багато людей, чимало містян залишаються у своїх домівках.

Наразі на звільнених територіях Херсонської області поновлено роботу семи підрозділів поліції, чотири з них — у самому Херсоні. На вулицях обласного центру чергують 44 патрулі (як автомобільних, так і піших).

"Загалом на території Херсона несуть службу 850 поліцейських. І це не лише Поліція Херсонської області, залучаємо також зведені загони з Кіровоградщини, Одещини, Черкащини та Дніпропетровщини. Працюють і спеціалізовані слідчо-оперативні групи, які документують воєнні злочини російських військовослужбовців та їх пособників. Наразі таких на Херсонщині зафіксовано 578" , — розповів Клименко.

Він також подякував вибухотехнікам за можливість розпочати роботу Нацполіції, «бо Херсонщина серед усіх деокупованих територій виявилася найбільш замінованою».

"Сапери поліції вже обстежили майже 450 га звільнених територій області та вилучили більше 3,5 тисяч вибухонебезпечних предметів. Завдяки роботі розміновувачів вдалося врятувати сотні, а то й тисячі життів" , — підсумував Клименко.

Він відвідав Херсон разом з першим заступником міністра МВС України Євгеном Єніним та начальником Державної міграційної служби Наталією Науменко, щоб проконтролювати проведення стабілізаційних заходів. Чергову оперативну нараду керівництво поліції провело «в укритті під звуки вибухів».