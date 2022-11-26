Британія підготувала 10 українських екіпажів для трьох гелікоптерів Sea King

Велика Британія допомогла підготувати 10 українських екіпажів для гелікоптерів Sea King, які передає Україні в рамках нового пакету допомоги, повідомляє Новое время.

Про це увечері 26 листопада повідомило у своєму Твіттері британське Міністерство оборони. Там зазначили, що британські гелікоптери розширять пошуково-рятувальні можливості українських сил.

Пост супроводжує 30-секундне відео, на якому зафіксовано політ групи гелікоптерів Sea King, проте дата зйомки не уточнюється — як і факт участі українських екіпажів. Також не повідомляється, яка саме модифікація Sea King буде передана Україні (загалом їх існує кілька десятків, від протичовнових до транспортних і рятувальних вертольотів).

Раніше міністр оборони Великої Британії повідомив, що офіційний Лондон вперше передає Збройним силам України військову авіацію: три вертольоти Sea King у рамках нового пакету військової допомоги. Один із них уже доставлений в Україну.