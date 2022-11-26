Рєзніков: Навчання українських військових в Естонії буде продовжено

Міністр оборони Олексій Резніков в суботу, 26 листопада, провів телеконференцію зі своїм естонським колегою Ханно Певкуром і подякував країні за підтримку України. Сторони обговорили тренування українських захисників в Естонії, повідомляє Новое время.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Провели змістовну телеконференцію з естонським колегою Ханно Певкуром під час відвідування ним наших бійців на тренувальній базі в Естонії. Скориставшись нагодою, я привітав наших воїнів, які незабаром закінчують курс та повертаються до зони бойових дій" , — написав Резніков.

Міністр також зазначив, що тренувальні програми для бійців ЗСУ в Естонії продовжуватимуться.

У жовтні повідомлялося, що прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас повідомила, що її країна передасть ЗСУ зимове спорядження, екіпірування та боєприпаси.

Каллас закликала західних партнерів прискорити передачу допомоги ЗСУ, щоб українці могли звільнити свої території. Вона наголосила, що це шлях до миру.