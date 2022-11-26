ОВА: Окупанти за день п'ять разів обстріляли Херсон, є загиблий

Російські військові сьогодні, 26 листопада, упродовж дня п'ять разів обстріляли Херсон. Внаслідок ударів одна людина загинула, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявила голова Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова.

"Усього за день у місті було п'ять обстрілів, загиблих – один, постраждалих – нуль" , – зазначила Лугова.

За її словами, внаслідок обстрілів росіян вибило шибки на цокольному поверсі будівлі Дніпровської районної ради. Внаслідок влучення в гаражний кооператив загинула людина. Крім того, обстріли зазнали два будинки та суднобудівне училище.

Усього ж у період 20-26 листопада у Херсоні зафіксували 80 влучень, 16 людей загинули та 35 постраждали, серед поранених є дитина.

Раніше ми писали, що станом на суботу, 26 листопада, російські військові вбили понад 30 мирних жителів у Херсонській області з часу деокупації.

Також раніше стало відомо, що правоохоронці затримали трьох колаборантів у Білозерській громаді (Херсонська область). Вони працювали у так званій "адміністрації" на різних посадах.