Зеленський: У кожному з регіонів все ще без світла по 100 тисяч мешканцiв

Фахівці продовжують відновлювати енергосистему України після ракетних обстрілів РФ 23 листопада, однак її можливостей поки недостатньо, щоб зробити постачання українських міст повністю стабільним, повідомляє Новое время.

Про це у вечірньому зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

"Цієї доби наші енергетики продовжили відновлення системи. І маємо вже більше можливостей генерувати й постачати електрику. Але, на жаль, ще недостатньо, щоб зробити постачання повністю стабільним" , — пояснив Зеленський.

За його словами, станом на ранок суботи в Україні було уже вдвічі менше абонентів, відключених від електрики, ніж учора ввечері.

"Втім, у 14 областях і в Києві все ще діють обмеження для більш як 100 тис. абонентів у кожному з регіонів" , — навів президент оновлені цифри.

Він закликав українців не забувати заощаджувати електроенергію навіть у ті години, коли її дають.

"Якщо увечері споживання зросте, кількість відключень може збільшитися. Це ще раз свідчить про те, наскільки важливо зараз берегти енергію та споживати її раціонально" , — нагадав Зеленський.

Раніше енергохолдинг ДТЕК підтвердив, що ситуація в енергосистемі України залишається надзвичайно складною, тому по всій країні, зокрема в Києві, продовжують застосовуватися екстрені відключення електроенергії.

Водночас у компанії докладають зусиль, щоб мешканці Києва мали можливість отримувати електроенергію з перервою не більше ніж на п’ять годин.

Раніше сьогодні мер Києва Віталій Кличко припустив, що вже в неділю, 27 листопада, столиця повернеться до планових графіків відключень електроенергії.