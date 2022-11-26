Арахамія проінспектував столичні Пункти незламності

Керівник фракції Слуга народу у Верховній Раді, голова переговорної делегації з РФ Давид Арахамія у суботу, 26 листопада, проінспектував київські Пункти незламності і заявив, що близько 20% з них взагалі були зачинені. За добу перевірили близько 530 пунктів, повідомляє Новое время.

Про це він розповів в загальнонаціональному телемарафоні.

За словами Арахамії, від киян надходило «дуже багато скарг» на столичні Пункти незламності, тому сьогодні з 09:00 «слуги» поїхали їх інспектувати.

"Ми вирішили пройти за добу 530 пунктів та перевірити все, щоб мати актуальну інформацію. Мені, чесно кажучи, як представнику влади зараз соромно, хоча має бути соромно не мені, а міській владі. Десь 20% цих пунктів незламності взагалі зачинені, там нікого немає. Хоча всіх уночі попередили, що депутати будуть їхати інспектувати" , — сказав він.

Також, за словами нардепа, десь є три генератори, але вони не підключені, десь немає взагалі жодного генератора, десь немає інтернету, води та іншого.

За його словами, депутати склали список виявлених проблем і залучають до їхнього вирішення бізнес, волонтерів, і «тиснутимуть» на владу столиці, щоб протягом двох-трьох днів вирішити всі логістичні та організаційні питання.

Проте, Арахамія похвалив Укрзалізницю, де також розгорнуто Пункти незламності.

"Вони почали готуватися ще у серпні, тут є все, чого ви можете побажати — буржуйки, гарячий чай, інтернет, дитячі кімнати, 200 так званих вагонів незламності, які можуть курсувати країною. Навіть якщо буде повітряна тривога, тут є спеціально облаштовані підземні укриття" , — сказав керівник партії Слуга народу.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в п’ятницю, 25 листопада, розповів про ситуацію з Пунктами незламності по Україні та заявив, що «не в усіх містах місцева влада попрацювала якісно».

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що в столиці працюють понад 400 пунктів обігріву, більшість — у школах та інших установах соціальної сфери.