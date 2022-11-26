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ДСНС: Майже тисячу Пунктів Незламності розгорнули по країні

ДСНС: Майже тисячу Пунктів Незламності розгорнули по країні

У цих пунктах є електрика, мобільний зв’язок та інтернет, тепло, вода, аптечка. Абсолютно безплатно і цілодобово, повідомляє Ділова столиця.

Станом на вечір 26 листопада ДСНС розгорнуто 979 Пунктів Незламності за інформацією пресслужби надзвичайників.

Всього з початку функціонування, з 18 листопада, вже надано допомогу понад 67,4 тис. особам, з них в мобільних пунктах на базі наметів понад 57,3 тис.

Пункт Незламності
Пункт Незламності

Комплектування та функціонування Пунктів Незламності здійснюється з урахуванням наявного ресурсу органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

ДСНСівці рекомендують вже зараз записати адреси найближчих Пунктів Незламності на випадок аварійного відключення зв’язку чи електроенергії.

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