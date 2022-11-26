Арахамія попередив про можливі нові удари та блекаути наступного тижня

Керівник президентської фракції закликає українців завчасно зробити запаси продуктів та води на тривалий час, а також зарядити павербанки, повідомляє Ділова столиця.

Російські окупанти можуть завдати нових ракетних ударів по Україні наступного тижня. Через це є ймовірність блекауту з посиланням на заяву голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії в ефірі телемарафону.

За інформацією нардепа, росія готується завдати нових ракетних ударів по енергосистемі.