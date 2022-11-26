Арахамія попередив про можливі нові удари та блекаути наступного тижня
Керівник президентської фракції закликає українців завчасно зробити запаси продуктів та води на тривалий час, а також зарядити павербанки, повідомляє Ділова столиця.
Російські окупанти можуть завдати нових ракетних ударів по Україні наступного тижня. Через це є ймовірність блекауту з посиланням на заяву голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії в ефірі телемарафону.
За інформацією нардепа, росія готується завдати нових ракетних ударів по енергосистемі.
"Потрібно заздалегідь приготувати запаси продуктів у сухому вигляді на тривалий період. Тому що є інформація, що наступного тижня можуть бути нові ракетні удари та нові блекаути. Тримаємось. Разом переможемо", - сказав Арахамія.