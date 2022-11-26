Міністерство фінансів США зняло частину санкцій із Венесуели. Зокрема, відомство дозволило американській енергетичній компанії Chevron добувати нафту у Венесуелі, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить постанова Мінфіну США.

За даними відомства, такий крок послабить бідності венесуельського народу та підтримає відновлення демократії.

"Дозволяється видобуток нафти або нафтопродуктів, продаж, експорт або імпорт до Сполучених Штатів нафти або нафтопродуктів, вироблених спільним підприємством Chevron, за умови, що нафта та нафтопродукти, вироблені спільним підприємством, спочатку продаються Chevron" , - йдеться у ліцензії.

Документ також дозволяє експортувати до Венесуели розріджувачі, конденсати, нафтопродукти або скраплений природний газ.

Але, як і раніше, американським компаніям заборонено платити уряду Венесуели податки або роялті; сплачувати дивіденди державної нафтогазової компанії Венесуели PdVSA (або будь-якої організації, в якій вона володіє часткою 50% або більше); продавати сировину, вироблену спільним підприємством Chevron, до інших юрисдикцій, крім США; укладати угоди за участю юрособ у Венесуелі, які контролюються або належать юрособі з Росії; розширювати виробництво Chevron у Венесуелі до рівня, який існував до 28 січня 2019 року.

Раніше ми писали, що Венесуела підтримає Кубу в реконструкції її єдиного порту для супертанкерів у Матансасі, який частково знищили пожежу після удару блискавки.