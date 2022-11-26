Українські позиції під Бахмутом порівняли з умовами часів Першої світової війни

ЗСУ обороняють Бахмут Донецької області у жахливих умовах. Фото українських військових, які стоять в окопах, наповнених водою та брудом, дуже схожі на зображення часів Першої світової війни, повідомляє Новое время.

Відповідні фото у Facebook оприлюднив SEO Strategist у NetSolid Investments та волонтер Віктор Боринець.

"Якщо комусь важко останнім часом без комунікацій, будь-ласка, згадуйте про Бахмут та інші напрямки фронту. Можна навіть на скрінсейвер собі поставити. Тримаємось" , — написав він.

У соцмережі Twitter користувач з обліковим записом Walter Report опублікував чорно-білі фото із західного фронту Першої світової війни та сучасні фотографії з Бахмута, які без підпису важко розрізнити.

Ліворуч зображено позиції союзників біля міста Верден-сюр-Мез, що на південному сході Франції, фото датовані 1917 роком. Тут відбувалася найтриваліша та найзапекліша битва Першої світової війни.

Праворуч — позиції ЗСУ біля Бахмута на сході України — міста, яке безперервно атакують російські окупанти.

On the left: Verdun, 1917.



On the right: Bakhmut, 2022. pic.twitter.com/B7mMEC99Fp — Walter Report ???????? @walter_report@journa.host (@walter_report) November 26, 2022

На Бахмутському напрямку ворог веде постійні обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Агресор задіює найманців ПВК Вагнер. Атаки на Бахмут тривають понад вісім місяців, однак безрезультатно.