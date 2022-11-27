КМВА: у Києві майже повністю відновили воду, тепло та зв’язок

У Київській міській військовій адміністрації заявили, що у столиці практично повністю відновлено електроживлення, вода, тепло, зв'язок, а ремонтні роботи в системі електромереж на завершальній стадії, повідомляє Українська правда.

За даними влади, станом на ранок більшість мешканців міста не лише зі світлом, але й без аварійних та навіть стабілізаційних відключень.

"Все завдяки відновленому, стабільному електропостачанню та низькому споживанню абонентами електроенергії.