NYT: більшість країн НАТО вичерпали запаси озброєння для передачі Україні

Із 30 країн-членів НАТО вже 20 вичерпали запаси озброєнь, які могли постачати Україні. Йдеться про переважно невеликі держави, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Як пише The New York Times з посиланням на представника НАТО, решта десять можуть й далі продовжувати постачання й давати ще більше. Серед них Франція, Німеччина, Італія та Нідерланди.

Вказано, що загалом країни НАТО вже надали Україні зброї на близько 40 мільярдів доларів, що приблизно дорівнює річному оборонному бюджету Франції.

Видання пише, що лише Франція передала Україні 18 гаубиць Caesar, а це приблизно 20% власної артилерії. Разом з тим, Німеччина раніше заявляла, що майже вичерпала можливості для допомоги Україні, а Італія не планує нових постачань, повідомляв на початку листопада міністр оборони Гуїдо Крозетто.

Своєю чергою генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг раніше цього тижня закликав країни альянсу наростити виробництво зброї для передачі Україні, оскільки НАТО вичерпало більшу частину запасів зброї та боєприпасів.

Він заявив, що таким чином кожна країни могли б до 2024 року збільшити витрати на оборону до 2% ВВП.

При цьому NYT пише, що росіяни також мають власні проблеми з поповненням в озброєнні. Зараз вони використовують менше артилерійських снарядів, "але їх у них багато, навіть якщо деякі старі та менш надійні". Москва також намагається наростити військове виробництво і прагне купити ракети у Північної Кореї та більше дешевих безпілотників у Ірану.