Шольц: Німеччина підтримує заборону імпорту трубопровідної нафти з РФ

Канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина готова підтримав ембарго на російську нафту з 1 січня, переставши постачати її трубопроводом "Дружба", повідомляє Економічна правда.

Про це пише Welt.

Видання зазначає, що нафтопереробні заводи у Шведті та Леуні досі постачалися російською нафтою через нафтопровід "Дружба". Проте федеральний уряд хоче припинити закупівлю з 1 січня через повномасштабне вторгнення РФ до України.

Німеччина розраховує, що у майбутньому частина необхідної кількості нафти буде транспортована танкерами до Ростока, а звідти по трубопроводу до Шведта. Уряд Шольца також веде переговори з Польщею про можливі поставки через порт Гданськ.

"Ми наполегливо працюємо над створенням технічних передумов для більшої кількості варіантів поставок нафти через Росток, але водночас ведуться переговори з відповідальними особами в Польщі" , – сказав канцлер.

До набуття чинності ембарго ЄС (5 грудня) залишилося два тижні, а РФ вже втратила більше 90% свого ринку в північних країнах блоку, які раніше були основою поставок з балтійських і арктичних терміналів.