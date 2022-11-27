Чорна п'ятниця стартувала!Міжбанк всього за 6000 грн. на рік при оплаті карткою
Купити доступ

Генштаб: в Україні загинули понад 87 тисяч російських військових

Генштаб: в Україні загинули понад 87 тисяч російських військових
Фото: Facebook

В ході повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули понад 87 тисяч російських військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.11 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 87310 (+600) осіб ліквідовано,
  • танків - 2905 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5856 (+8) од,
  • артилерійських систем -1897 (+1) од,
  • РСЗВ - 395 (+0) од,
  • засоби ППО - 209 (+0) од,
  • літаків - 278 (+0) од,
  • гелікоптерів - 261 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1555 (+1),
  • крилаті ракети - 531 (+0),
  • кораблі /катери - 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4412 (+6) од,
  • спеціальна техніка - 163 (+0).

Дані уточнюються.

Новини

Популярні теми форуму

analytics