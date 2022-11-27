Генштаб: в Україні загинули понад 87 тисяч російських військових
В ході повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули понад 87 тисяч російських військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.11 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 87310 (+600) осіб ліквідовано,
- танків - 2905 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5856 (+8) од,
- артилерійських систем -1897 (+1) од,
- РСЗВ - 395 (+0) од,
- засоби ППО - 209 (+0) од,
- літаків - 278 (+0) од,
- гелікоптерів - 261 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1555 (+1),
- крилаті ракети - 531 (+0),
- кораблі /катери - 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4412 (+6) од,
- спеціальна техніка - 163 (+0).
Дані уточнюються.