FТ: світові бренди відмовляються від реклами у Twitter через Маска

Майже всі відомі світові бренди скоротили рекламу у Twitter або відмовилися від неї після того, як власником соцмережі став мільярдер Ілон Маск, повідомляє Економічна правда.

Про це пише Financial Times.

Рекламодавці нарікають на те, що в управлінні компанії настав хаос, після того, як Маск звільнив працівників рекламного відділу.

За даними FТ, Маск пробував натиснути на власників брендів, які у відповідь скоротили рекламу або відмовилися від неї.

Інформація Media Matters свідчить, що 50 зі 100 найбільших рекламодавців призупинили або оголосили про свій намір призупинити співпрацю з того часу, як соцмережу очолив Маск.

На них припадало 317 млн доларів із 5 млрд доходу Twitter у 2021 році.