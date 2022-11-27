ОВА: окупанти поцілили в лінії електропередач, які живлять Херсон

Вранці російські загарбники вдарили по лініях електропередач, які живлять Херсон, енергетики змогли полагодити мережу менше, ніж за півгодини, повідомляє Українська правда.

Про це заявив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

"Щойно рашисти поцілили в лінії електропередач, які живлять місто. Фахівці "Херсонобленерго" вже працюють над їх відновленням" , - повідомив він.

За 30 хвилин голова ОВА написав, що українські енергетики полагодили пошкоджені російськими обстрілами електромережі менше, ніж за пів години.

Янушевич зазначив, що в оселі херсонців, яких 26 листопада підключили до мережі, знову повернули світло.

Також енергетики подали напругу по високовольтних лініях на 150 кВ, щоб підключати світло новим споживачам.

Янушевич нагадав, що домівки жителів Херсона почали поетапно підключати до електропостачання 26 листопада. І станом на ранок 27 листопада, близько 5% херсонців уже мали світло в своїх оселях.