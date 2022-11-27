У СБУ повідомили, що перевіряють храм УПЦ МП в Івано-Франківську

Служба безпеки України проводить безпекові та перевірочні заходи на території єпархіального управління та культової споруди місцевої єпархії УПЦ (МП) у Івано-Франківську, повідомляє Новое время.

Про це йдеться у Facebook управління.

Заходи проходять спільно з Нацполіцією та Нацгвардією у межах роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні, пояснили там.

У коментарі "Суспільному" СБУ підтвердила. що перевірка проходить на території храму Різдва Христового та всередині нього на вулиці Довженка.

Правоохоронці за участі представників церкви оглядають територію та приміщення єпархії "для виявлення заборонених до обігу предметів". Також перевіряють осіб щодо їхньої можливої причетності до протиправної діяльності на шкоду державі, розповіли в СБУ.

Усі дії проводяться в межах чинного законодавства для:

перевірки даних про наміри використання єпархії як осередку "руского міра";

недопущення використання приміщень УПЦ для переховування громадян РФ, зберігання заборонених предметів тощо;

убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.

25 листопада СБУ провела контррозвідувальні заходи на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП). В результаті було виявлено методички з Москви, документи про російське громадянство та посвідчення окупантів.

Аналогічна перевірка пройшла й у монастирях московського патріархату на Рівненщині.

У СБУ пояснили, що ці заходи були вжиті в рамках системної роботи "з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні".