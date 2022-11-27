Стефанчук: Рада хоче позбавити мандатів 10 нардепів-втікачів, але це не просто

Верховна Рада хоче забрати мандати у близько 10 народних депутатів, які виїхали з України під час повномасштабної війни з Росією, та не повернулися до роботи у парламенті, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.

Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв'ю "Суспільному", яке транслювалося під час національного телемарафону.

Він зазначив, що цих депутатів звільнили з усіх посад, які вони займали у Раді. Їм також не виплачують заробітну плату.

"Ми очікуємо зараз якихось потенційних рішень щодо позбавлення мандату цих народних депутатів, але це зробити не так просто" , - сказав Стефанчук.

Так, у Конституції України чітко прописані підстави для позбавлення мандату депутата:

складення повноважень за особистою заявою;

набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нардепа;

визнання депутата судом недієздатним або безвісно відсутнім;

припинення його громадянства або його виїзду на постійне проживання за межі України;

якщо протягом 20 днів з дня виникнення обставин, які призводять до порушення вимог щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, ці обставини ним не усунуто;

невходження нардепа, обраного від політичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або виходу депутата із складу такої фракції;

смерть депутата.

Таким чином, Верховна Рада не може прийняти рішення, що ґрунтується на підставах, не прописаних у Конституції. А саму Конституцію не можна змінювати під час воєнного стану.

"Але ми знайдемо можливість, щоб попрощатися із цими народними депутатами" , - сказав Стефанчук.

Він також зазначив, що мандат можна забрати у депутатів у разі виявлення у них подвійного громадянства, за підстави відсутності у місці постійного проживання впродовж певного строку.

Стефанчук додав, що наразі опрацьовується питання щодо екстрадиції деяких нардепів, які перебувають у Європі. Проте для цього потрібне рішення суду, яке набрати чинності.

Нагадаємо, нещодавно Ігор Васильковський та Вадим Рабінович втратили мандати через позбавленням громадянства.

До того ж, Рада достроково припинила повноваження нардепа Дмитра Шенцева.