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В Іркутській області на території Ангарської нафтохімічної компанії сталася пожежа на площі 200 квадратних метрів, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пропагандистське інформаційне агентство РИА Новости у Telegram.

Про пожежу стало відомо о 9 годині за місцевим часом, її встигли загасити до 13:17.

На гасінні було задіяно 100 осіб і 25 одиниць техніки.

Повідомляють про відсутність постраждалих.

Причини пожежі не вказують, влада створила спеціальну комісію і вивчатиме, чому загорівся завод.

Ангарська нафтохімічна компанія (входить до структури Роснефти) — найбільше підприємство Східного Сибіру з виробництва нафтопродуктів і нафтохімії.

Її проектна потужність становить 10,2 мільйона тонн нафти на рік.