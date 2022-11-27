G7 обговорить розслідування воєнних злочинців РФ та енергопідтримку України

Міністри закордонни справ та юстиції країн "Великої сімки" зберуться на окремі зустрічі. Глави МЗС обговорять підтримку української електромережі в умовах російських обстрілів. Глави Мін'юстів обговорять розслідування скоєних в Україні воєнних злочинів і притягнення винних до відповідальності, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив Марко Бушманн, міністр юстиції Німеччини, яка зараз головує у G7.

Зустріч міністрів юстиції стане першою у такому форматі в історії G7 відбудеться в понеділок-вівторок у Берліні.

"Ми будемо говорити в основному про жахливі воєнні злочини, що скоюються на території України, і які ми хочемо розслідувати й притягнути винних до відповідальності. Для цього ми домовимося про ще більш ефективну координацію" , — зазначив міністр.

Крім того, Німеччина як головуюча у Групі семи держава ініціювала зустріч на рівні міністрів закордонних справ, щоб подумати, як підтримати Україну в умовах постійних пошкоджень енергомережі внаслідок російських ракетних ударів.

Міністерка закордонних справ Анналена Бербок назвала удари РФ по цивільній інфраструктурі нелюдським злочином, який неможливо толерувати.