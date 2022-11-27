Чорна п'ятниця стартувала!Міжбанк всього за 6000 грн. на рік при оплаті карткою
Купити доступ

G7 обговорить розслідування воєнних злочинців РФ та енергопідтримку України

G7 обговорить розслідування воєнних злочинців РФ та енергопідтримку України
Фото: facebook.com/synegubov.oleg

Міністри закордонни справ та юстиції країн "Великої сімки" зберуться на окремі зустрічі. Глави МЗС обговорять підтримку української електромережі в умовах російських обстрілів. Глави Мін'юстів обговорять розслідування скоєних в Україні воєнних злочинів і притягнення винних до відповідальності, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив Марко Бушманн, міністр юстиції Німеччини, яка зараз головує у G7.

Зустріч міністрів юстиції стане першою у такому форматі в історії G7 відбудеться в понеділок-вівторок у Берліні.

"Ми будемо говорити в основному про жахливі воєнні злочини, що скоюються на території України, і які ми хочемо розслідувати й притягнути винних до відповідальності. Для цього ми домовимося про ще більш ефективну координацію", — зазначив міністр.

Крім того, Німеччина як головуюча у Групі семи держава ініціювала зустріч на рівні міністрів закордонних справ, щоб подумати, як підтримати Україну в умовах постійних пошкоджень енергомережі внаслідок російських ракетних ударів.

Міністерка закордонних справ Анналена Бербок назвала удари РФ по цивільній інфраструктурі нелюдським злочином, який неможливо толерувати.

"Путіну подобається занурювати українців у холод і темряву за допомогою ракет. Але він ніколи не зламає і вашої жаги свободи, і нашої підтримки. Наступного тижня у Бухаресті, як головуюча у G7 країна, ми запросимо на зустріч партнерів на рівні глав МЗС, щоб ініціювати подальшу підтримку для постачання електроенергії в Україні", — заявила Бербок.

Новини

Популярні теми форуму

analytics