G7 обговорить розслідування воєнних злочинців РФ та енергопідтримку України
Міністри закордонни справ та юстиції країн "Великої сімки" зберуться на окремі зустрічі. Глави МЗС обговорять підтримку української електромережі в умовах російських обстрілів. Глави Мін'юстів обговорять розслідування скоєних в Україні воєнних злочинів і притягнення винних до відповідальності, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомив Марко Бушманн, міністр юстиції Німеччини, яка зараз головує у G7.
Зустріч міністрів юстиції стане першою у такому форматі в історії G7 відбудеться в понеділок-вівторок у Берліні.
"Ми будемо говорити в основному про жахливі воєнні злочини, що скоюються на території України, і які ми хочемо розслідувати й притягнути винних до відповідальності. Для цього ми домовимося про ще більш ефективну координацію", — зазначив міністр.
Крім того, Німеччина як головуюча у Групі семи держава ініціювала зустріч на рівні міністрів закордонних справ, щоб подумати, як підтримати Україну в умовах постійних пошкоджень енергомережі внаслідок російських ракетних ударів.
Міністерка закордонних справ Анналена Бербок назвала удари РФ по цивільній інфраструктурі нелюдським злочином, який неможливо толерувати.
"Путіну подобається занурювати українців у холод і темряву за допомогою ракет. Але він ніколи не зламає і вашої жаги свободи, і нашої підтримки. Наступного тижня у Бухаресті, як головуюча у G7 країна, ми запросимо на зустріч партнерів на рівні глав МЗС, щоб ініціювати подальшу підтримку для постачання електроенергії в Україні", — заявила Бербок.