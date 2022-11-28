В ООН назвали кількість українських біженців у Європі

У країнах Європи кількість громадян України, зареєстрованих як біженці, сягнула понад 4,75 мільйона людей, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

За інформацією організації, кількість зареєстрованих біженців з України в країнах Європи загалом досягла 4 751 065 людей.

Статистичні дані складаються переважно на основі даних, наданих місцевою владою європейських держав. У цьому випадку йдеться про дані станом на 22 листопада - інформація оновлюється щотижня середами.

Серед країн ЄС найбільше біженців з України у Польщі. На другому та третьому місцях за кількістю займають Німеччина та Чехія.