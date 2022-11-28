Прем'єр Британії допускає збільшення військової допомоги Україні

Британський прем’єр-міністр Ріші Сунак має намір зберегти або збільшити військову допомогу Україні в наступному році.﻿﻿ Про це повідомляє Reuters із посиланням на витяг із першої великої зовнішньополітичної промови чинного глави британського уряду Ріші Сунака, яку він планує виголосити 28 листопада, повідомляє Українська правда.

"Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Ми збережемо або збільшимо нашу військову допомогу наступного року.

І ми надамо нову підтримку протиповітряної оборони" , - йдеться у промові.

Видання зазначає, що підтримка України британським урядом залишилася незмінною після зміни прем’єр-міністрів.

Нагадаємо, у вересні Британія заявила, що вона є другим за величиною військовим донором України після Сполучених Штатів і надала цього року 2,3 мільярда фунтів стерлінгів (2,8 мільярда доларів) допомоги.